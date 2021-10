Caen. 2 vélos, 1 micro : Une tournée humoristique et… écologique !

C'est un projet pour le moins original que vont réaliser Harold Barbé et Tristan Lucas. "On va arpenter le Calvados et la Manche en vélos électriques et s'arrêter tous les soirs pour faire du stand up dans des lieux plus ou moins incongrus.", rigole Harold Barbé. Ces deux humoristes, et amis, caennais ont décidé de lier 2 vélos et 1 micro pour réaliser leur tournée humoristique. Ils sont partis hier de Caen pour rejoindre Octeville et jouer leur premier spectacle au PLO. Ils continueront leur route jusqu'à Cherbourg pour jouer le 14 juin au café du théâtre et enfin reviendront à Caen au El Camino le 19 juin.

Une démarche écologique

Sans savoir où ils vont dormir, ni même exactement le chemin qu'ils vont emprunter, les deux compères ont décidé de vivre un "road-trip improvisé". Mais au-delà de ça, le message qu'ils veulent porter est réel : "On essaye de montrer qu'avec des petits gestes on peut être écologique. C'est pour ça qu'on a décidé de se déplacer en vélos éclectiques, sachant que lorsque l'on est humoriste, l'empreinte carbone est importante avec les tournées.".

Pour garder un souvenir de leur aventure, des vidéos seront diffusées sur leur page Facebook chaque jour avec leur voyage ainsi que leur spectacle. "Au vu de l'organisation, je pense qu'il va y avoir pas mal d'imprévu et ce sera drôle à voir."

Spectacle au El Camino à Caen Mercredi 19 Juin à 20h 30. www.el-camino-cafe.fr