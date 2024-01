Le Havre. Humour : le Boujou Comedy Club lance sa nouvelle formule

Chaque deuxième jeudi du mois, des éclats de rire résonnent dans le sous-sol du Mc Daids, au Havre. C'est dans ce bar que Pilou a lancé le Boujou Comedy Club, en avril dernier. Lui-même artiste et animateur, le Havrais - qui dévoile son véritable nom dans un sketch - souhaitait ainsi offrir un espace d'expression à la nouvelle génération d'artistes de stand-up, ces humoristes qui se produisent seuls en scène. Après des soirées uniquement "au chapeau" (participation libre), une nouvelle formule est proposée à partir du jeudi 11 janvier, en deux temps.

Tester des blagues sur scène

A 19h, sept artistes se produiront pendant sept minutes chacun, pour tester leurs nouvelles blagues devant le public ou faire leurs premiers pas sur scène. "On a beau écrire tout ce que l'on veut, il n'y a que les gens qui peuvent nous dire si les blagues sont drôles ou pas. Donc il faut les tester… C'est un crash test !", sourit Pilou, au sujet de cette première partie de soirée, pour laquelle il faut débourser 2 euros pour l'inscription et une participation libre au chapeau.

Les futurs grands de demain

A 21h, place au Gros Boujou : quatre artistes confirmés se produisent pendant quinze minutes. L'entrée est alors à 12 euros par personne. "C'est l'avenir de l'humour, des gens qui ne sont pas encore très connus parce qu'ils n'ont pas encore eu le moment d'éclairage dont ils ont besoin, détaille Pilou, pour qui parmi ces artistes se cachent les futurs grands de demain. Ceux qui ont vu Gad Elmaleh ou Jamel Debbouze sur leurs premières scènes, ils sont contents de le dire aux copains aujourd'hui !" Jeudi 11 janvier, ce sont Amélie Coispel, Jasmine Volakas, Fayssal Ademo et Sofiane Ettai qui ouvrent le bal.

L'organisateur met aussi en avant la proximité des artistes avec le public. "Le premier rang a presque les pieds sur scène ! C'est un moment intimiste avec des artistes qui seront peut-être connus plus tard." Et que les timides se rassurent : "On rigole sur tout, sur ce qui nous rassemble, sur nos différences, en faisant en sorte que personne ne soit vexé !"

Privat'Joke, une nouvelle association Pilou vient de lancer l'association Privat'Joke, pour sanctuariser ces événements autour du stand-up. "C'est une structure pour financer des shows caritatifs, privés, des soirées stand-up personnalisées… On voudrait que ce soit un label de qualité, de respect, d'inclusion, aussi bien pour les artistes que le spectateur." Plusieurs soirées sont d'ores et déjà programmées au Jost Hotel, à La Colombe, à The People, au 101 et au Mc Daids.

Pratique. Jeudi 11 janvier au Mc Daids, 97 rue Paul-Doumer au Havre. A 19h le Boujou, 2 € + participation libre au chapeau, à 21 h le Gros Boujou, 12 €.