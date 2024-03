Seine-Maritime. L'humoriste David Castello-Lopes en spectacle au Havre : "C'est risqué de faire de la scène"

David Castello-Lopes est un journaliste français avec un parcours atypique puisqu'il a plusieurs casquettes. En effet, il est également humoriste, auteur, compositeur et vidéaste. Il a travaillé pour des émissions telles que L'Effet Papillon et Le Petit Journal, en explorant aussi d'autres domaines comme la musique et les réseaux sociaux, où il est très suivi.

Depuis son plus jeune âge, il adore faire rire les gens. Pour ça, il compose notamment des chansons remplies de second degré. L'une d'elles, Je possède des thunes, sortie en 2021, a explosé les compteurs. Après ça, il a enchaîné les vidéos à succès sur les réseaux sociaux grâce à ce côté décalé qui plaît beaucoup au public.

Aujourd'hui, il a décidé de créer son propre spectacle, Authentique, et de monter sur scène. Il s'est lancé dans cette folle aventure malgré la peur d'échouer. "C'est risqué de faire de la scène. Le plaisir est immense quand ça marche et la douleur est très très grande quand ça marche pas", évoque t-il au micro de Tendance Ouest.

Il parcourt les salles de France depuis de nombreux mois déjà et plusieurs de ses dates affichent complet. Son spectacle apporte une bonne dose d'humour, de quoi repartir avec le sourire !

Le samedi 16 mars, David Castello-Lopes jouera son one-man-show au Carré des Docks au Havre. Il adore la Normandie. L'humoriste a répondu à nos questions :