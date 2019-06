Jean-Luc France est le nouveau directeur de Naval Group Cherbourg

Du changement à la barre des sous-marins de Naval Group ! Jean-Luc France, âgé de 57 ans, prend les rênes du site de Cherbourg (Manche). Il était, depuis 2013, directeur du site de Nantes-Indret, spécialisé dans la propulsion de sous-marins et navires de surface.

À Cherbourg, il devra superviser la poursuite de la construction des six sous-marins nucléaires d'attaque (SNA) Barracuda, et notamment la prochaine sortie des ateliers du premier de la série, le Suffren. Autres gros dossiers : la montée en puissance des programmes de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de troisième génération (SNLE 3G) et du programme de sous-marins australien.

Alain Morvan retourne chez EDF

Directeur du site cherbourgeois depuis 2015, Alain Morvan va retrouver le groupe EDF. "Je remercie l'ensemble des équipes Naval Group pour le travail collectif réalisé sur les différents programmes de sous-marins.", dit-il dans un communiqué. Il se dit "honoré de diriger un tel site, aux savoir-faire si exceptionnels" et remercie les partenaires de Naval Group. Le groupe industriel emploie plus de 2700 personnes, à Cherbourg.

