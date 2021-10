Australie: le cardinal Pell conteste en appel sa condamnation pour pédophilie

Le cardinal australien George Pell, ancien numéro trois du Vatican, a commencé mercredi à contester en appel sa condamnation à six ans de prison pour des agressions sexuelles contre des enfants de choeur en 1996 et 1997, des faits qualifiés de "bizarres" et "impossibles" par la défense.