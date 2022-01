Alerte aux orages sur notre région samedi soir

Une alerte météo pour des orages sur nos régions ce samedi en fin d'après midi et en soirée.

Des orages progressent vers nos régions, ils devraient éclater en fin d’après-midi, sur l’ensemble des départements bas-normands ainsi que la sur la Mayenne et la Sarthe.

Des orages isolés, localement violents avec de la grêle, de fortes pluies et des rafales de vent avoisinant les 80 km/h. Cet épisode orageux sera bref et suivi d’un temps plus calme, mais avec encore quelques pluies.