Caen. Une nouvelle épicerie 100% vrac a ouvert à Caen

Avec près de 750 références, en bio et non bio, la nouvelle enseigne Day by day, installée rue de Bernières dans le centre-ville de Caen (Calvados), propose un large choix de vrac. Légumineuses, gâteaux secs, biscuits sucrés et salés : les classiques de la vente sans emballage sont proposés.

Nourriture et produits d'entretien

Des produits d'entretien sont également vendus aux clients. "J'ai décidé de me lancer dans cette nouvelle aventure, pour apporter ma contribution dans la réduction des déchets. Mon offre est parfaitement complémentaire avec l'offre déjà existante dans le centre-ville de Caen.", explique Daniel Freire. Accueillis par un sincère "Bienvenue !", les clients vont pouvoir découvrir un large choix de produits de qualité et responsables.

19 rue de Bernières, 14 000 Caen. Ouvert le mardi de 15h à 19h30, du mercredi au samedi de 10h à 13h30 et de 15h à 19h30, et le dimanche de 9h à 13h. Tél : 02 31 43 53 79.