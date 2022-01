Aurélien Montaroup a encore beaucoup de choses à prouver

Thibault Deslandes - Journaliste radio

La recrue de l'année ! Bien que méritant, le joueur recruté à la mi-saison pour pallier les insuffisances d'Alexandre Raineau n'avait tout simplement pas le niveau pour évoluer en Ligue 1 cette saison. Souvent pris en défaut par ses adversaires directs, il a commis beaucoup trop d'erreurs fatales à Malherbe. Doté d'une piètre qualité technique et d'un sens tactique proche du néant, Montaroup fait officiellement parti des erreurs de casting du SM Caen... A lui de nous faire mentir, la saison prochaine...

Maxence Gorréguès - Journaliste hebdo et radio

Pas sûr que l'ancien joueur du Dynamo Minsk soit plus performant qu'Alexandre Raineau qu'il est venu remplacer comme titulaire dans le couloir gauche de l'arrière-garde caennaise. Pour sa défense, il a fini sa saison en Biélorussie sur les rotules et a dû attaquer de front la phase retour de la Ligue 1 qu'il découvrait. De grosses erreurs de placement et des erreurs individuelles indignes à ce niveau (agressivité non maîtrisée contre Nice lui causant un carton rouge lors de la 25e journée, retour dans l'axe causant un but à Montpellier lors de la 27e journée entre autres exemples) ont masqué certaines qualités. Son engagement n'est pas à remettre en cause. Dans une équipe en confiance, il doit aussi pouvoir apporter beaucoup de bonnes choses sur le plan offensif. Quelques dribbles et bons centres l'ont prouvé en cette deuxième partie de saison.



Sylvain Letouzé - Consultant

Il est incontestablement le symbole d'une cellule de recrutement aux abois à Malherbe. Déniché en novembre en Biélorussie, le jeune latéral gauche a surtout brillé par sa sympathie, son intelligence et sa communication. Car sur le terrain, son niveau est tout simplement incompatible avec les exigences de la Ligue 1. Fautes techniques incroyables, mauvais placements en pagaille et puissance inexistante, un bilan des plus médiocres au final. La Ligue 2 par contre, ressemble à une division plus en adéquation avec son niveau. Avec encore deux années de contrat au compteur, il sera le titulaire dans le "SMC nouveau".



Statistiques

15 matchs dont 15 comme titulaire

0 but marqué

0 passe décisive

5 cartons jaunes

1 carton rouge

1ere saison en Ligue 1

1ere saison sous le maillot malherbiste

