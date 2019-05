D-Day : hommage aux victimes civiles à l'hôpital de Saint-Lô

Dans le cadre des commémorations du 75ème anniversaire du débarquement allié, l'hôpital Mémorial France États Unis de Saint-Lô organisera, le 7 juin, une cérémonie Franco-Américaine à la mémoire des victimes civiles. Un parcours mémoriel avec la ville de Saint-Lô sera organisé au départ de la place de Gaule, pour rallier l'hôpital à la mi-journée.

"Cet hôpital a été construit sur les ruines de Saint-Lô détruite, et il a un lien évidemment très marqué avec les États-Unis.", rappelle son directeur Thierry Lugbul.

Il sera aussi question de rendre hommage aussi à la sécurité civile, une centaine d'hommes basés à Nogent le Rotrou seront présents pour l'occasion.

Des avions américains vont survoler la ville

Outres les troupes de la sécurité civile, une centaine de soldats américains participeront, avec plusieurs généraux et l'ambassadrice des États-Unis en France. À 12h00, dix avions gros-porteurs américains, des C 130, survoleront la ville et effectueront un passage au-dessus de l'hôpital.

Pour la ville de Saint-Lô, ce parcours mémoriel sera une première et un temps fort des célébrations autour du D-Day. "Tout est fait pour rappeler que Saint-Lô n'a pas été seulement la capitale des ruines, mais aussi de la reconstruction et de la paix." Écoutez François Brière, le maire de la ville:

Lors de cette journée, des plaques gravées en mémoire des soldats tombés au front, qui ornaient chaque chambre et ont été retrouvées récemment, seront exposées dans le hall de l'établissement de soins.