Condé-sur-Noireau. Fédération Les Républicains du Calvados : Pascal Allizard démissionne

Invité à réagir dès l'annonce des résultats dans les studios de Tendance Ouest dimanche 26 mai, Pascal Allizard ne cachait pas son amertume face au score de la liste des Républicains aux élections européennes. Le sénateur, qui tirait un constat d'échec, a même choisi, au lendemain du scrutin, de démissionner de ses fonctions de président de la fédération départementale du parti, afin de "redonner la parole aux militants du Calvados".

L'élu tire trois conclusions de cet épisode politique, qui a vu le Rassemblement National arriver en tête devant la liste soutenue par La République en Marche. D'abord, il estime que "La coalition présidentielle sort affaiblie de cette élection, ce qui est inquiétant quand on a le souci du rayonnement et de la place de la France en Europe.". Ensuite, face à des "scores disproportionnés" du parti de Marine Le Pen, Pascal Allizard se dit "personnellement convaincu que les idées véhiculées par le RN ne pourraient conduire la France qu'à l'appauvrissement et au repli identitaire".

"Guerre des chefs" chez les LR

Enfin, le désormais ex-président de LR dans le Calvados déplore "une guerre des chefs qui n'en finit pas" au sein de son parti, où "des ambitions personnelles" et "débats sociétaux, certes nécessaires mais qui relèvent de l'intime", ont fini par "brouiller le message".

"Ce travail de reconstruction que nous avons engagé depuis deux ans avec volonté et conviction est profondément altéré par le résultat d'hier." poursuit le sénateur selon qui un "immense chantier reste ouvert". Il entend y contribuer, "en responsabilité et en toute liberté".

