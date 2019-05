Élections européennes : le RN l'emporte de peu dans le Calvados

Les élections européennes 2019 du dimanche 26 mai ont dressé un premier bilan : plus d'un Français sur deux est allé voter. Le taux de participation s'établit à 50,7%, en hausse par rapport aux anciennes élections. Deuxième constat, jamais la France n'a réuni autant de listes électorales pour des élections européennes (36). Mais celle qui a eu le plus de succè au niveau national est celle du Rassemblement National (RN), porté par Jordan Bardella (23,4%). La liste La République En Marche (LREM) de Nathalie Loiseau (22,3%) est arrivée en seconde position devant celle de l'Europe Écologie Les Verts (EELV) soutenue par Yannick Jadot (13,4%).

Le Rassemblement National en tête dans le Calvados

Dans le Calvados, les électeurs ont majoritairement voté pour le Rassemblement National (23%). Suivent ensuite La République en Marche, parti de Nathalie Loiseau et Emmanuel Macron (22,6%) et l'Europe Écologie les Verts (13%). Stéphanie Yon-Courtin, voit la seconde place de la LREM comme une victoire : "C'est une deuxième place honorable et l'écart est faible entre le RN et la LREM. L'écologie est notre première priorité. Plus on sera nombreux à porter ce projet, plus on sera fort pour que cette transition écologique se passe le plus efficacement possible".

Les Républicains de François-Xavier Bellamy arrivent en quatrième position dans le Calvados (8,2%). Le Parti Socialiste porté par Raphaël Glucksmann pointe à la cinquième position dans le département (6,5%). Écoutez Laurence Dumont, députée du Calvados et peu enjouée par le fait que la droite prend la tête :

Les résultats par commune

Retrouvez les résultats des principales communes du département du Calvados :

• Caen



1- La République en Marche (LREM) : 26,8%

2- Europe Ecologie Les Verts (EELV) : 18,7%

3- Rassemblement National (RN) : 12,5%

4- Parti Socialiste (PS) : 8,5%

5- La France Insoumise (FI) : 6,54%

• Bayeux



1- La République en Marche (LREM) : 27,5%

2- Rassemblement National (RN) : 19,2%

3- Europe Écologie Les Verts (EELV) : 13,5%

4- Les Républicains (LR) : 7,8%

5- Parti Socialiste (PS) : 6,2%

• Lisieux



1- Rassemblement National (RN) : 27,3%

2- La République en Marche (LREM) : 20,8%

3- Europe Écologie Les Verts (EELV) : 10,6%

4- Les Républicains (LR) : 8,2%

5- Parti Socialiste (PS) : 6,7%

• Falaise



1- Rassemblement National (RN) : 25,4%

2- La République en Marche (LREM) : 20,7%

3- Europe Écologie Les Verts (EELV) : 12,3%

4- Parti Socialiste (PS) : 6,7%

5- Les Républicains (LR) : 6,6%

• Vire



1- La République en Marche (LREM) : 25,3%

2- Rassemblement National (RN) : 22,5%

3- Europe Écologie Les Verts (EELV) : 10,9%

4- Les Républicains (LR) : 7,6%

5- Parti Socialiste (PS) : 6%

• Hérouville-Saint-Clair



1- La République en Marche (LREM) : 18,8%

2- Europe Écologie Les Verts (EELV) : 17%

3- Rassemblement National (RN) : 17%

4- La France Insoumise (FI) : 9,2%

5- Parti Socialiste (PS) : 8,3%

• Mondeville



1- Rassemblement National (RN) : 24,8%

2- La République en Marche (LREM) : 16%

3- Europe Écologie Les Verts (EELV) : 13,8%

4- Parti Socialiste (PS) : 9,5%

5- La France Insoumise (FI) : 7,4%

• Ouistreham



1- La République en Marche (LREM) : 24,7%

2- Rassemblement National (RN) : 20,4%

3- Europe Écologie Les Verts (EELV) : 14,9%

4- Les Républicains (LR) : 10,1%

5- Parti Socialiste (PS) : 7,4%

• Cabourg



1- La République en Marche (LREM) : 28,1%

2- Rassemblement National (RN) : 28%

3- Les Républicains (LR) : 11,8%

4- Europe Écologie Les Verts (EELV) : 7,74%

5- Parti Socialiste (PS) : 4,8%

• Houlgate



1- La République en Marche (LREM) : 29,9%

2- Rassemblement National (RN) : 22,3%

3- Les Républicains (LR) : 12,4%

4- Europe Écologie Les Verts (EELV) : 9,9%

5- Parti Socialiste (PS) : 4,9%

Les résultats des élections européennes en Normandie par commune

