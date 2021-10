Alençon. Alençon : Mike Horn souffle les 100 bougies d'Hexaôm

On n'a pas tous les jours 100 ans. Le premier constructeur français de maisons individuelles (depuis 2012), Maisons France Confort, dont le siège historique est à Alençon (Orne) a célébré l'évènement en présence de ses collaborateurs, venus de toute la France. La fête de trois jours s'est faite en présence de l'aventurier Mike Horn et a été l'occasion pour la société de s'offrir un nouveau nom.

La fête des 100 ans

Un centenaire, ça se fête forcément. Petits plats dans les grands : le site historique de Maisons France Confort à Alençon a été refait à neuf. De nouveaux bâtiments, un musée, une fresque, le prototype de maison du futur (Yrys) étaient présentés. On trouvait également un immense show sous chapiteau géant, avec une scène centrale surmontée d'écrans géants… Le show fut festif et dynamique, avec fanfare, danseuses et l'aventurier Mike Horn…

Patrick Vandromme, PDG d'Hexaôm, entre le député Joaquim Pueyo et Ahamada Dibo, président de la Communauté Urbaine d'Alençon. - Eric Mas

100 ans et plein de projets

Si la marque Maisons France Confort persiste, à l'occasion de son centenaire, le groupe est devenu Hexaôm. Avec la volonté de perdurer dans la construction de maisons individuelles (moyen et haut de gamme), l'entreprise souhaite s'élargir à de nouveaux domaines, comme l'aménagement foncier en périphérie des villes. En effet, la majorité de la population tend désormais à s'y concentrer, du fait de la métropolisation du territoire.

Philippe Vandromme, actuel président du Directoire d'Hexaôm, fait partie de la 4e génération de cette dynastie familiale. La 5e génération arrive. Ce sera la prochaine étape de l'évolution du groupe, d'ici 2022.

