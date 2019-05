GRDF recherche de nouveaux collaborateurs en alternance

Entreprise comptant 500 salariés en Normandie, GRDF assure X, X et X de gaz sur la région.

Afin d'assurer le bon fonctionnement de son activité, l'entreprise proposera à la rentrée 15 postes en alternance sur l'ensemble de la Normandie.

Ouverts aussi bien aux hommes qu'aux femmes et sans oublier les personnes en situation de handicap, ces postes couvrent de nombreux secteurs d'activité et compétences. Des postes de techniciens, chargé d'affaires ou encore manager et membre du service RH sont à pourvoir dans le cadre de formations professionnalisantes de Bac +2 à Bac +5.

Emilie Viaud, déléguée RH pour GRDF nous en dit plus sur ces offres.

Comme les chiffres le prouvent, intégrer GRDF en alternance permet une intégration non-négligeable à longs termes. Ainsi, 33% des embauches en CDI sont issues de l'alternances.

Liste des postes à pourvoir

- Bac Pro Gaz : postes de technicien gaz à Barentin et Bihorel (76)

- Bac Pro TISEC : postes de technicien gaz à Cherbourg (50) et Pont-L'Evêque (14)

- DUT Génie Civile : poste de chargé d'affaires à Ifs (14)

- BTS MS ou ATI ou FED : postes de référent d'équipe à Montivilliers (76) et Ifs (14)

- BTS MS : poste d'assistant chef d'exploitation à Biorel (76)

- BTS SAM : poste d'assistant manager de flotte véhicule à Mont-Saint-Aignan (76)

- DUT QLIO : poste de coordinateur interventions à Rouen (76)

- BTS électrotechnique ou DUT MP : poste de technicien protection cathodique à Bihorel (76)

- DUT TC ou NDRC : poste de coordinateur branchement à Rouen (76)

- Licence pro distribution énergie et performance énergétique : poste de chargé d'affaires à Mont-Saint-Aignan (76)

- Licence pro énergies et mobilités durables : poste à Rouen (76)

Pour candidater, rendez-vous sur le site grdf.fr/alternance.

