Alençon. Yrys : la "formule 1" de l'alençonnais Maisons France Confort

La maison du futur existe déjà, et c'est en Normandie ! À l'occasion du centième anniversaire de sa création qui sera célébré en 2019 à Alençon (Orne), Maisons France Confort (MFC) vient de construire " Yrys ", une " maison du futur " basée sur le confort et le bien-être de ses habitants.

Le futur s'appelle Yrys

La bâtisse futuriste aux immenses parois vitrées a nécessité deux ans et demi de recherche et développement par MFC et 18 partenaires, auquel s'ajoute une année pour sa construction. Évolutive, intelligente, elle développe par exemple les toutes dernières technologies liées à la construction béton par imprimante 3D, ainsi qu'à l'énergie positive.

Présentation de la maison Yrys aux journalistes spécialisés. A gauche un mur réalisé par imprimante béton 3D. - Eric Mas

Vos pizzas livrées par drone ?

Une maison dans laquelle le miroir de la salle de bain ou le four de la cuisine vous permettent d'écouter Tendance Ouest ! Yrys est même déjà prévue pour la livraison de vos colis … par drone ! Elle possède la première batterie au Zinium, capable emmagasiner l'énergie solaire qu'elle produit et dont vous n'avez pas immédiatement besoin…

Maison France Confort

L'entreprise familiale (cinquième génération), dont le siège social est à Alençon, est le leader national de la construction et de la rénovation du bâti en France, ainsi que de l'accès à la propriété. Elle vient de faire découvrir en avant-première cette maison du futur à une bonne trentaine de journalistes spécialisés, venus exprès de Paris…

Patrick Vandromme, Président de MFC, accueille la délégation venue visiter Yrys. - Eric Mas

Un prototype digne d'une Formule 1

Ce prototype préfigure ce que sera la Maison de demain, explique Loïc Vandromme, secrétaire général du groupe Maisons France Confort :

Loïc Vendrome Impossible de lire le son.

Cette maison Yrys sera inaugurée le jeudi 20 septembre 2018. Le centenaire de MFC sera célébré à Alençon du mardi 21 au jeudi 23 mai 2019, avec outre Yrys : l'ouverture du musée rénové, lié à l'histoire de cette entreprise familiale.