La bande-originale du film A star is Born décroche son 3ème disque de platine

Décidément, A Star is Born n'a pas fini de faire parler de lui. Le film sorti en octobre 2018 a été réalisé par Bradley Cooper avec à l'affiche lui-même et Lady Gaga. C'est aussi la musique de ce film qui a marqué les esprits. "Shallow", interprété par les 2 acteurs a tourné en boucle sur toutes les radios du monde entier, pendant qu'actuellement "Always remember us this way" cartonne sur Tendance Ouest et ailleurs.

Grâce à ce film, Lady Gaga a reçu l'oscar de la meilleure chanson, le BAFTA de la meilleure musique et le Golden Globe de la meilleure chanson.

Sept mois après, l'album a franchi le cap des 300 000 ventes en France et décroche ainsi son 3ème disque de platine. Dans le monde, il s'est écoulé à plus de 4 millions d'exemplaires.

