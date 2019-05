Qui était Théo, 18 ans ? Tué par un coup de fusil à Hérouville-Saint-Clair

Cet été, Théo aurait fêté ses 19 ans, pourtant , "On ne l'aura pas vue grandir assez longtemps près de nous..." Les regrets tristes-amers d'une amie d'enfance du jeune homme. Deux jours après son décès, l'émotion est toujours aussi vive dans la voix de ceux qui le connaissaient de près.

L'adolescent de 18 ans a été victime d'un coup de fusil dans la nuit du vendredi au samedi 18 mai 2019 à Hérouville-Saint-Clair (Calvados), il a succombé à ses blessures près de 48h plus tard au CHU de Caen.

Un garçon drôle et sportif

Théo était "un garçon très souriant qui aimait rire et faire rire les autres, il aimait le foot, sa famille et ses amis" raconte cette amie qui le connaissait depuis tout petit. Le jeune homme menait une existence sans histoire, faite de sorties en boîte, de parties de foot et de virées avec ses copains comme n'importe quel adolescent de son âge. Après avoir obtenu un CAP de logistique en étudiant deux ans au lycée Saint-Ursule de Caen, il avait commencé à travailler grâce à son permis de cariste qu'il venait d'obtenir.

Issue d'une famille sportive (son grand-père est le trésorier du club d'athlétisme d'Hérouville, sa maman est une ancienne volleyeuse), le jeune Théo était un ancien licencié au club de football de Colombelles où il avait joué de cinq à quinze ans. Sur sa page Facebook, le club lui a d'ailleurs rendu hommage :

Son entraîneur de l'époque, Nicolas Verrier se souviens d'un vrai compétiteur : "Il respirait la joie de vivre, mais ne se laissait pas marcher dessus." explique-t-il.

Un adolescent sans histoire

Le jeune homme n'était pas connu des services de police. À la connaissance de ses proches interrogés, il n'a jamais été en contact avec le milieu du trafic de drogue à Hérouville. Un garçon sans histoire, mais qui ne se laissait pas faire quand il était pris à partie : "ça pouvait lui arriver de se friter avec des gens quand on l'embêtait en boîte." indique une autre proche, "C'était quelqu'un qui n'aimait pas les injustices" ajoute un autre. Mais rien qui ne pouvait présager un tel drame.

Pour honorer sa mémoire, une marche blanche va être organisée par le club de Colombelles, elle se tiendra dimanche 26 mai 2019, le matin, au départ de l'hôtel de ville de Colombelles. Une cagnotte en ligne a été ouverte pour aider ses parents à organiser les obsèques du jeune homme.