Caen. 180 secondes pour les droits de l'homme : les collégiens s'affrontent au Mémorial

C'est en quelque sorte le petit frère des plaidoiries des lycéens. La finale du concours 180 secondes pour les droits de l'homme s'est déroulée jeudi 16 mai 2019 au Mémorial de Caen (Calvados). Un événement qui était animé par Nathalie Lemière, la responsable pédagogique du lieu. Il opposait douze groupes d'un ou deux candidats en classe de quatrième et de troisième, venus de toute la France. Ainsi, chacun leur tour, les candidats passaient devant le public composé de collégiens, de leurs professeurs et d'un jury, pour dénoncer en 3 minutes une atteinte aux droits de l'homme sous la forme de leur choix : théâtre, danse, chant…

Du théâtre contre l'homophobie

Les lauréats de ce concours 2019 sont Bérénice Gautier-Lefebvre et Cléo Dion-Omarjee qui ont emporté la première place chez les élèves de quatrième pour leur présentation sur L'Homophobie. Elles arrivent des Hauts-de-Seine pour illustrer leur projet. "C'est un choix qui n'a pas été facile pour le jury", assure Stéphane Reignier, professeur-relais au Mémorial de Caen, qui relève les bons niveaux des prestations. Les deux auteures ont choisi l'humour pour parler de ce maux et lutter contre l'homophobie. Tout deux expliquent l'importance d'avoir participé au concours : "c'est une expérience que l'on voulait tenter, le principe nous plaisait beaucoup". Un travail qui a mis du temps à se construire. "C'est un projet très long à élaborer, avec du texte des mises en scène, il faut aussi trouver les bonnes couleurs" poursuit Bérénice.

Cléo Dion-Omarjee et Bérénice Gautier-Lefebvre remportent le premier prix parmis les classes de quatrième. - Mathieu Lepeigné

La danse et la révolution

En classe de troisième, les lauréats sont Talia Getler et Raphael Charpentier, qui se sont exprimés sur le thème "Une révolution sans danse est une révolution inutile". La danse a donc été le moyen d'expression choisi par le duo. "Nous sommes passionnés de danse, on en fait depuis notre plus jeune âge" expliquent les lauréats.

Talia Getler et Raphael Charpentier ont remporté le premier prix parmis les classes de troisième. - Mathieu Lepeigné

Le "Prix des Collégiens", remis par des élèves eux-mêmes, à été décerné à Tom et Matéo Da Silva Araujo, tous deux en classe de quatrième, pour leur prestation théâtrale intitulée "La femme est l'avenir de l'homme". Ils viennent du collège de Jules Ferry dans le Puy-de-Dôme. Pour les troisièmes, c'est Talia Getler et Raphaël Charpentier, issus du collège des Bourgognes dans l'Oise, qui ont été plébiscités.