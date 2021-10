Rouen. Près de Rouen, le couple violent s'affronte au tribunal

Les faits concernent un couple en pleine procédure de divorce. La séparation est difficile pour les deux conjoints, animés d'un sentiment de revanche. Le prévenu réside toujours dans le domicile conjugal à Belbeuf (Seine-Maritime), que la victime a quitté pour s'installer ailleurs, à l'abri des conflits qui les opposent. Le 12 janvier 2016, la victime se présente à son ancien domicile pour demander au prévenu le carnet de santé de leur fille. Le ton monte très vite lorsque le prévenu prend le sac à main de sa conjointe pour le fouiller. Elle se rebiffe, il la bouscule, la saisit à la gorge et lui assène trois claques. Elle le mord pour se dégager puis tente de s'enfuir. Il la poursuit néanmoins dans une attitude menaçante.

Qui dit vrai ?

Entendu par les policiers après que la victime a porté plainte pour violences, le mis en cause explique que l'agressivité de sa conjointe l'amène souvent à répliquer. "Elle se met sans cesse en colère et m'insulte", explique-t-il à la barre du tribunal correctionnel de Rouen, jeudi 9 mai 2019. Le procureur de la République note que "rien ne justifiait les violences reprochées". La défense, quant à elle, estime qu'il faut tenir compte d'un "contexte familial difficile". À l'audience du jeudi 9 mai 2019 et à l'issue de ses délibérations, le tribunal, estimant que la victime a sa part dans les violences reprochées, déclare le prévenu coupable des faits de violence et le condamne à une amende de 500 euros avec sursis.

