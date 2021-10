Granville. Gros week-end d'animations pour Granville Terre et Mer

Une grande enquête policière vous sera proposée samedi 18 mai 2019 et elle vous fera plonger au 18ème siècle. Des figurants sont recherchés pour évoluer dans la haute ville en costumes et induire les joueurs en erreur. Si vous avez des déguisements qui correspondent à l'époque, venez place Cambernon à 15h.

Mais ce n'est pas la seule animation du week-end, écoutez Nathalie Thebault au pôle communication de Granville Terre et Mer:

Vous pourrez profiter de Pierres et Lumières samedi 18 mai 2019 : L'idée de Pierres en lumières est originale : révéler aux normands la richesse de leur patrimoine, grâce à des animations nocturnes et magiques dans leurs communes, et leur faire prendre conscience de l'héritage à conserver et à transmettre aux générations futures.

Il y a aussi la Nuit Européenne des Musées samedi 18 mai 2019: visitez gratuitement le musée d'art moderne Richard Anacréon, le musée Christian Dior ou encore l'Aquarium du Roc.

Le dimanche 19 mai 2019, il y aura aussi des courses hippiques ou encore un rassemblement de voitures anciennes. Retrouvez le programme ici ou sur www.tourisme-granville-terre-mer.com

