Caen. Nuit européenne des musées: le programme du Musée de Normandie

La Nuit européenne des musées débute samedi 20 mai 2017 dès 18 heures au Musée de Normandie, à Caen (Calvados) avec un rendez-vous particulier: l'école Paul Gernez et les collèges Dunois et Saint-Pierre Lebisey présentent en effet le fruit de leur travail et de leurs projets scolaires ayant pour thèmes ceux de la gastronomie et des croyances.

(Re)découvrir le château

A partir de 20 heures, des visites théâtralisées sont proposées toutes les demi-heures jusqu'à 21h30. Ces visites sont animées par des élèves de l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE) de Caen et prennent la forme de chasses au trésor au sein du château. Une façon ludique et originale de faire découvrir aux plus petits la richesse du patrimoine historique caennais.

Enfin, à 21h45 et 22h45, sont proposées deux visites "mystères" des collections archéologiques du musée, une visite qui s'adresse aux enfants de plus de huit ans.

Pratique. Samedi 20 mai à partir de 18 heures jusqu'à minuit. Entrée et animations gratuites. Tél. 02 31 30 47 60 Réservations sur mdn-reservation@caen.fr.

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 18 et dimanche 19 février

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 15 et dimanche 16 et lundi 17 avril