Caen. Découvrez Caen autrement avec un greeter !

Depuis un an, la ville de Caen (Calvados) propose l'opération greeter, de l'anglais hôte, hôtesse. 15 Caennais se sont portés volontaires pour faire visiter leur ville gratuitement à des groupes de six personnes maximum. Qu'ils soient gastronomes, férus d'Histoire ou de photographie, les greeters apportent leur touche personnelle, pour des visites au cœur du quotidien des Caennais. Patrick Jourdan, 68 ans, s'est lancé dans l'aventure depuis le début de l'opération. Sa spécialité ? Le centre historique, les balades à vélo, mais surtout, les anecdotes qui ont marqué la ville. Avec trois visites au compteur pour le moment, cet ancien salarié de la Sécurité Sociale prend autant de plaisir à chaque rencontre.

De l'Abbaye-aux-Dames aux balades à vélo

C'est sûrement sa mère, passionnée par la ville aux cent clochers, qui lui a transmis l'envie de se renseigner sur cette ville. "À chaque fête des mères et à ses anniversaires, je lui offrais toujours un bouquin sur l'Histoire de Caen, raconte Patrick Jourdan. Et donc, quand j'ai commencé à être greeter, je me suis replongé dans tous ces livres pour en connaître les grandes lignes. "

Né à Argences, Patrick Jourdan a passé ses années d'études à Caen pendant les événements de Mai 68 et y habite désormais depuis plus de 15 ans. Ce greeter s'adapte aux souhaits des touristes, qu'il emmène volontiers dans les quartiers commerçants de la ville, au port, dans les vieux cimetières caennais, en balade à vélo sur la voie verte en direction des plages, ou vers la vallée de l'Orne. Il leur raconte aussi les étapes de la Reconstruction après la Seconde Guerre Mondiale, et la vie culturelle et artistique caennaise, avec ses salles de cinéma d'art et essai et ses théâtres.

La particularité de ce greeter, ce sont ses visites ponctuées d'anecdotes. "Vous savez, celle par exemple du tramway en 1906. Deux enfants avaient débloqué le frein, place du Canada. Le tramway a descendu la rue Pemagnie pour enfoncer la porte d'une boulangerie !", s'amuse Partick Jourdan. "Même si ce n'est pas de la grande histoire, ça fait vivre la ville et ça rend la visite plus vivante qu'une autre, purement historique." Ces anecdotes ont valu des retours positifs des touristes, contents d'en avoir appris un peu plus sur la ville de Caen et sur ses habitants. Cet amateur de voyages n'est pourtant pas un grand fan des visites guidées, mais cela ne l'empêche pas de jouer les hôtes pour transmettre, à son tour, son amour pour cette ville.

Comptez une demi-journée pour une visite avec un greeter, soit entre deux et trois heures selon les disponibilités. Vous pouvez réserver une sortie avec un greeter et une date gratuitement sur ce site.

