À Caen, le phénomène des "Greeters" prend de l'ampleur

Isabelle Plunian a 58 ans, elle est blogueuse culinaire. Depuis deux ans, elle a posé ses valises à Caen (Calvados), après avoir été restauratrice du côté de Deauville. La gastronomie pour elle ? Un amour d'enfance. "J'ai rencontré mon mari dans le restaurant où je faisais un stage. Nous sommes tous les deux restaurateurs et, de fil en aiguille, nous sommes arrivés en Normandie, à Deauville puis à Caen" explique Isabelle.



Depuis peu, Isabelle fait partie du réseau des "Greeters" de Caen, ces habitants bénévoles passionnés par leur ville qui souhaitent la faire découvrir gratuitement à des touristes. Importé des États-Unis, le concept prend de plus en plus d'ampleur et encourage les échanges locaux entre visiteurs. "J'invite les gens à m'accompagner sur le marché du vendredi matin, place Saint-Sauveur. Je leur présente des produits normands et des produits de saison. C'est l'occasion de mettre en avant les producteurs et maraîchers de la région" avance-t-elle.

Faire vivre le commerce local

Son blog, intitulé Dans mon panier rouge est suivi par plus de 1500 personnes. Également présente sur Facebook et Instagram, Isabelle relaie presque tous les jours ses idées recettes et les produits qu'elle achète, uniquement sur le marché. "J'adore partager et donner des idées aux gens. C'est important que les gens soient intéressés par la nourriture et par le bien manger. Je veux aussi faire vivre le commerce local."

Pont l'évêque, camembert, andouille ou cochon de Bayeux, les produits normands ne manquent pas sur le marché. "C'est important d'aller voir et toucher le produit. C'est en voyant un produit qu'on a envie de cuisiner" conclut Isabelle.

Pour réserver un créneau, rendez-vous sur la page de l'office de tourisme de Caen la mer.