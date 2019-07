Des visites guidées gratuites à l'abbaye d'Ardenne

Jusqu'au 25 septembre 2019, des visites guidées gratuites ont lieu à l'abbaye d'Ardenne, située à Saint-Germain-La-Blanche-Herbe (Calvados), à quelques kilomètres au nord de Caen. Ce joyau de l'architecture gothique normande, récemment restauré, est gratuitement présenté au public les lundis et mercredis après-midi de l'été.

Les visites ont lieu à 14h30 et à 16h. Grandement endommagé durant la bataille de Normandie, ce monument du XIIe siècle accueille désormais l'IMEC, institut chargé de conserver la mémoire de l'édition et du livre. Le plus simple pour s'y rendre ? Les bus n°10 et 21, bien sûr !

Gratuit. Visites de 1h15, le lundi et le mercredi à 14h30 et 16h du 1er juillet au 25 septembre. Renseignements : 02 31 06 98 45 - normandie.fr

