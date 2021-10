Coutances. Jazz Sous Les Pommiers va faire swinger Coutances

C'est un rendez-vous important pour les amateurs de musique dans la Manche et au-delà même des frontières du département. La renommée du Festival Jazz Sous Les Pommiers de Coutances n'est plus à faire.

Cette année encore, Denis Lebas, directeur de l'événement, a su préparer une programmation qui saura ravir les amateurs de jazz mais aussi d'électro. Comme il l'explique, Jazz Sous Les Pommiers est la fête du jazz mais aussi de tous ses styles cousins.

Comme chaque année, de nombreux rendez-vous attendent le public. Notamment le dimanche en fanfares qui vous permettra de découvrir de nombreux brass band.

L'une des têtes d'affiche cette année restera Thomas Dutronc qui se produira le vendredi 24 et dimanche 26 mai 2019 à la Salle Marcel Hélie.

Au-delà de la musique, Jazz Sous Les Pommiers n'en oublie pas sa vocation sociétale et animera l'hôpital et la maison d'arrêt. Plus que jamais, ce festival reste un événement moteur de la ville de Coutances.

A l'occasion du 75ème anniversaire du débarquement, des enfants de l'association Roots Of Music seront présents. Agés d'une dizaine d'années, ces jeunes musiciens vivant en Nouvelle-Orléans, berceau du jazz, viendront se produire lors de deux concerts à ne pas manquer.

Pour les sportifs, la Jazz Colore proposera une nouvelle fois un run coloré dans les rues de Coutances le jeudi 30 mai. Les inscriptions se font sur le site www.jazzcolore.com.