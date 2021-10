Coutances. Création à découvrir ce mardi au festival Jazz sous les pommiers

Tous les concerts de ce mardi sont complets mais il est néanmoins possible d'assister à une création au Magic Mirrors.

Airelle Besson et Clémence Colin se sont associés pour "Signes et sons".

Dans ce projet mené auprès d'enfants sourds et d'enfants entendants, Airelle Besson et la chansigneuse Clémence Colin ont voulu relever un défi : entrer dans la tête des musiciens, en retirer des images et les faire vivre avec les mains et les corps. En travaillant sur une réécriture corporelle qui joue avec toutes les possibilités de la langue des signes, les enfants du CROP retranscriront la poésie des sons et des rythmes joués par ceux de l'Orchestre à l'école. Un projet artistique et pédagogique de longue haleine où dialogue et créativité sont les maîtres-mots.

C'est mardi 23 mai 2017 à 18h au Magic Mirrors et c'est gratuit. Plus d'infos sur www.jazzsouslespommiers.com

