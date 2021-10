Hérouville-Saint-Clair. Le Parc Ornavik ouvre ses portes les 15 et 16 juin

Le parc médiéval Ornavik, situé à Hérouville-Saint-Clair (Calvados), retrace l'histoire de la Normandie des 10e et 11e siècles. Il sera ouvert au public les samedi 15 juin et dimanche 16 juin 2019 pour les journées nationales de l'archéologie. L'occasion de découvrir le village carolingien, construit avec les matériaux et méthodes de l'époque, et l'île aux Vikings.

Des animations spéciales seront mises en place pour découvrir l'archéologie.

Ouverture de 10 heures à 18h 30. Plein tarif : 8 euros 50, enfants : 6 euros, parking gratuit.

