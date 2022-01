Trafic dense pour le week-end de la Pentecôte en Basse-Normandie

Les journées de vendredi et de samedi sont en effet classées orange par Bison Futé qui déconseille aux automobilistes d'emprunter l'A13 entre 15h et 21h vendredi et entre 10h et 14h samedi.

Si vous devez vous rendre en Île de France, attention car la circulation sera aussi très chargée. Bison Fûté voit rouge pour la région parisienne ce vendredi 25 mai et conseille d'éviter la capitale entre 15h et 21h.

Dimanche sera la journée la plus calme sur les routes, avant un nouveau pic de circulation le lundi 28 mai dans le sens des retours. Si possible, privilégiez un retour dans la matinée, car les grands axes de la région seront bouchés entre 16h et 21h.