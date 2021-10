Circulation : en Normandie, gros bouchons annoncés pour le week-end de l'Ascension

Soyez prudents, les routes de Normandie risquent d'être chargées pour le week-end de l'Ascension. Dès le mercredi 4 mai 2016, de grosses difficultés de circulation sont annoncés sur tous les axes de l'Héxagone. En ce premier pont du moi de mai, durant lequel un temps très agréable est attendu, les littoraux devraient être pris d'assaut.

Un mercredi 4 mai rouge

Bison Futé voit rouge pour la journée du mercredi, sur l'ensemble du territoire. Le Centre national d'information routière déconseille aux usagers de quitter les métropoles de 15h à 20h. Une circulation très dense est attendue entre Paris et la Normandie sur l’autoroute A13, notamment. Des ralentissements seront au rendez-vous au niveau des péages de Beuzeville (Eure) et de Dozulé (Calvados). La jonction entre l'A13 et l'A132, vers Deauville et Trouville, risque d'être également chargée.

Le jeudi orange

La journée du jeudi 5 mai, feriée, devrait être un peu plus fluide. Elle est tout de même classée orange par Bison Futé. Il est recommandé de ne pas quitter les grandes métropoles entre 9h et 14h, d'éviter les grands axes de liaison (A10, A13, A6, A7, A61) de 10h à 15h, ainsi que les grands axes proches des côtes dans la moitié sud du pays, entre 10h et 13h, (A63, A8, A9).

Si le vendredi 6 et le samedi 7 mai sont classés vert par Bison Futé, il est toutefois recommandé d'éviter l'A13 au départ de Paris, de 11h à 13h.

Un dimanche très difficile

Dans le sens des retours, le dimanche risque d'être congestionné sur l'ensemble des axes routiers du territoire. La journée est classée rouge. Les principales difficultés en Normandie sont attendues sur l’A13 entre Caen et Dozulé (péage) de 13h à 21h, puis au niveau des péages de Beuzeville et Heudebouville de 13h à 22h et enfin à l’arrivée à Paris de 15h à 21h. Bison Futé recommande de rentrer en Île-de-France avant 15h (avant 14heures par l’A11 et l’A10) et de ne pas circuler sur les grands axes du pays en retour des régions côtières vers les grandes métropoles entre 15h et 21h.