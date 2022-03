XV de France: Galthié, un adjoint comme un autre?

Cette nomination, attendue depuis la fin du Tournoi des six nations mi-mars, doit être officialisée mardi matin. Avant une autre qui ne doit pas tarder non plus: le président de la Fédération Bernard Laporte l'a confirmé, Galthié, ancien demi de mêlée des Bleus (50 ans, 64 sélections), succédera à Brunel à l'issue du Mondial à l'automne (20 septembre - 2 novembre).

Mais le Tournoi raté de l'équipe de France (4e) l'a propulsé plus rapidement à Marcoussis, Laporte ayant ouvertement pressé Brunel d'enrichir son staff pour trouver des solutions aux Bleus, surclassés en Angleterre (44-8) et en Irlande (26-14), sous peine de voir la sélection quitter le Japon dès la phase de poules, ce qui serait une première.

Pas de "rôle prépondérant"

Brunel a donc mis fin au secret de polichinelle dans un entretien à Sud Ouest mis en ligne lundi soir. Galthié "viendra en tant qu'adjoint, comme les autres, comme Jean-Baptiste Elissalde", l'entraîneur des trois-quarts dont la position était menacée par l'arrivée de Galthié mais qui conserve ses prérogatives, comme Sébastien Bruno (avants) et Julien Bonnaire (touche).

En revanche, les préparateurs physiques sont destitués: Thibault Giroud, qui a collaboré avec Galthié à Toulon la saison passée, prend la tête de ce pôle dès maintenant. Des changements dans ce domaine sont donc probables.

Galthié, chargé des "animations collectives", n'aura pas de "rôle prépondérant", a affirmé Brunel qui soutient que ce choix ne lui a pas été dicté par le président de la Fédération (FFR) Bernard Laporte. "C'était Fabien ou personne. Parce que j'ai confiance en lui et que je connais sa méthode de travail."

Les deux hommes se connaissent bien, depuis longtemps. "Fabien Galthié, cela fait 25 ans que je le côtoie. Je suis peut-être la personne qui, dans la relation au rugby, est la plus proche de lui", soutient Brunel, son ancien entraîneur à Colomiers (1995-1999) et adjoint du sélectionneur Laporte lors des dernières années du N.9 sous le maillot bleu (2001-2003).

"Moi, je tranche"

Futur sélectionneur, forte personnalité, Galthié n'aura officiellement qu'un pouvoir consultatif sur les compositions d'équipe. "Chacun peut donner son avis. Moi, je tranche et cela va rester pareil", affirme le Gersois.

Mais Galthié, dont la compétence de technicien est reconnue, n'aura-t-il pas un droit de veto sur les joueurs ? Brunel doit donner le 18 juin une liste allant de 37 noms, 31 mondialistes présumés et 6 réservistes. Certains ont du mouron à se faire: Galthié, ancien entraîneur du Stade Français (2004-2008) et de Montpellier (2010-2014), est connu pour son relationnel difficile qui peut miner le moral des athlètes.

Chez les trois-quarts centres par exemple, la présence de Geoffrey Doumayrou, parti de Montpellier en 2012 en raison d'un différend avec Galthié, pourrait être compromise. Au contraire de celle de Mathieu Bastareaud, à qui Galthié avait fait confiance en le nommant capitaine à Toulon.

