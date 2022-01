Interview : Jean-Marie Bigard à Mortagne-au-Perche en juin!

Réservez votre soirée: le mardi 5 juin à 20h30, Jean-Marie Bigard présentera son tout dernier one man show "N°9".

La tournée ne sera pas encore démarrée que vous pourrez profiter de ses nouveaux sketchs, axé sur le temps, sous toutes ses formes (passé, présent, futur...).

Ce spectacle est organisé au profit de l'association "Les bouchons d'amour" qu'il a créée et qu'il parraine depuis. Cette association propose le ramassage et recyclage des bouchons en faveur des handicapés et des enfants de Madagascar.

La recette de cette soirée sera intégralement reversée à l’association. Tarifs: 20€ (en groupe) et 25€ euros (individuel). Renseignements et réservations à l'Office de tourisme de Mortagne au 02.33.83.34.37.

Plus d'infos ici: www.lecarreduperche.com , ici: www.bouchonsdamour.com et ici: www.bigard.com

Ecoutez Jean-Marie Bigard nous présenter cette action (PS: Tendance Ouest dans l'Orne, c'est "Normandie FM programme Tendance Ouest"):