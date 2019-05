Football : le FC Rouen valide sa montée en National 2 !

Le match.

Si les Rouges et Blancs devaient compter sur une défaite du FC Évreux face à Avranches, il leur fallait eux aussi une victoire pour officialiser leur montée. Le match démarrait bien puisque dès la 6e minute de jeu, c'est N'Chobi qui ouvrait la marque en un contre un face au portier dieppois (1-0). Une avance rapidement doublée puisque c'est seulement deux minutes plus tard que Sidibé donnait le 2-0 a ses coéquipiers. Sidibé double buteur à la 16e minute de la tête pour donner une avance de 3-0 dans cette rencontre. Les supporters, venus en nombre au stade Danias, n'avaient plus qu'a attendre un petit but d'Avranches contre Évreux.

Une délivrance qui est finalement arrivée et qui propulse automatiquement les Rouennais en National 2 la saison prochaine.

Retrouvez les réactions de David Giguel & Fred Dembi après le sacre des Diables Rouges à Dieppe et l'accession en National 2 ! 🎙🔴⚪️



A trois journées de la fin, les Diables Rouges sont donc champions et pourront profiter de leur trois derniers matches à commencer par la réception de Pacy-Menilles au stade Diochon le samedi 11 mai 2019.