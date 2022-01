Mobilisation anti GDE : 300 personnes au Haras du Pin

lieu hautement symbolique que ce "Versailles du Cheval", pour dénoncer la construction à Nonant le Pin d'un immense centre d'enfouissement de déchets industriels et de résidus de broyage automobile. 150.000 tonnes par an, y seront stockés pendant 17 ans, soit 2.340.000 tonnes, sur la surface de quelques 20 terrains de football, sur une trentaine de mètre de haut, en plein milieu des plus prestigieux haras français, où sont élevés et entraînés les chevaux des plus prestigieuses casaques !

Les professionnels craignent pour leur avenir économique. Ces chevaux valent des fortunes et le centre de stockage risque de polluer l'air et l'eau : mercure, plomb, cadmium, chrome, composés cancérogènes. Des risques pour les animaux, mais aussi pour les hommes, dans un rayon d'une quinzaine de kilomètres, selon le Professeur Claude Lesné, de la faculté de Rennes.

"C'est un devoir citoyen que de se mobiliser" expliquent les intervenants à la tribune.

