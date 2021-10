Le mot d’ordre des associations "Sauvegarde des terres d'élevage" et "Nonant Environnement" est désormais de "faire de Nonant-le-Pin une cause nationale … pour que nos terres ne deviennent pas un vaste lieu de tri et de stockage de déchets où s’amoncellent une quantité gigantesque de broyage automobile".

Ecoutez ci-dessous Noëlle Sandoz, présidente de l'association "Nonant Environnement" :