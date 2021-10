GDE à Nonant le Pin: étude d'impact économique

D'un côté, l'entreprise GDE s'est vu autoriser par le tribunal à implanter un centre d'enfouissement à Nonant le Pin. L'entreprise annonce un peu moins d'1 million d'euros de recettes fiscales annuelles et la création d'une douzaine d'emplois. En face, l'association d'opposants à ce centre "Sauvegarde des terres d'élevage" vient de réaliser une étude d'impact économique.

Elle sera remise au préfet de l'Orne cet après-midi. Tendance Ouest vous en livre les principaux chiffres. Selon cette étude: Les risques environnementaux et sanitaires sont évalués entre 3.8 et 7.4 millions par an.

Les coût liés à la circulation d'une centaine de camions par jour: 2.2 à 11.4 millions.

La perte de valeur du patrimoine immobilier avoisinant: 26.9 à 82.8 millions d'euros la 1ère année.

L'impact sur la filière équine: 5.8 à 16.1 millions d'euros dès la 1ère année, entre 13 et 398 millions ensuite.

Sur le tourisme: 5 à 20 millions par an, avec un pic de 25 à 40 millions en 2014, année des jeux équestres mondiaux;

Le détail de cette étude est à découvrir ci-dessous en Pdf: