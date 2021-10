GDE à Nonant le Pin : "le préfet de l'Orne n'a pas consulté le bon rapport"

Depuis plusieurs semaines, les opposants au site d'enfouissement de déchets de GDE à Nonant le Pin (61) brandissent un rapport de l'hydrogéologue Pierre de Brétizel (vous pouvez le lire intégralement ci-dessous).

Pour le résumer trés succintement. GDE construit son site de Nonant le Pin sur une nappe phréatique, sur une faille géologique, à un endroit où il n'y a pas l'épaisseur d'argile qu'annonce l'entreprise pour garantir l’étanchéité de son site.

Ce rapport est décrié par le préfet de l'Orne, qui, le 18 avril dernier, a affirmé en conférence de presse et au micro de Tendance Ouest que "GDE avait tenu compte de la faille du Merlerault et avait construit le bâtiment de son site de tri à sa proximité, alors que les alvéoles de stockage en sont plus éloignées, qu'il n'y a pas de fossé tectonique, ni de nappe phréatique à cet endroit. Le représentant de l'Etat faisait alors référence à une carte et à des notices du Bureau de Recherches Géologiques et Minières, le BRGM, qui fait référence en la matière.

Pierre De Brétizel répond

Avant la nouvelle mobilisation des opposants à GDE, annoncée pour ce samedi 27 avril après-midi, Tendance Ouest a voulu savoir. Pourquoi cette divergence entre le préfet et Pierre de Brétizel ? Nous avons donc interrogé Pierre de Brétizel.

"Votre préfet, est-il hydrogéologue ?", s'agace ce dernier, avant de s'étonner que le représentant de l’État s'appuie sur des documents grand public, commerciaux, rédigés "par des fonctionnaires" et non par des sources scientifiques sérieuses, directement éditées par les hydrogéologues du BRGM.

Sur la carte ci-dessous, celle du BRGM, la zone en bleu représente la nappe sub-affleurante. Le "rouge" et "l'orange": les zones très sensibles, le "vert", la sensibilité faible, ou très faible, à l'eau. Le lieu d'implantation du site GDE est cerclé en noir.

Ecoutez ci-dessous les explications de Pierre de Brétizel :

Pierre de Brétizel qui a effectué cette étude "hors de toute pression" tient-il à préciser :