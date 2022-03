Caen. Caen : Handi, un chien détecteur de tabac dans la douane

L'écusson sur son harnais est là pour le rappeler, fièrement. Il appartient à un club très fermé, réservé à seulement 12 autres de ses congénères sur l'ensemble de la Normandie. Car Handi n'est pas un chien comme les autres. Âgé de sept ans, ce labrador noir fait partie de la douane, en binôme avec son maître-chien. Sa spécialité ? La détection de tabac grâce à son odorat, "jusqu'à une distance de 200m si la quantité est importante et si le vent souffle dans la bonne direction", explique le maître-chien, qui préfère garder l'anonymat.

Une complicité entre l'homme et le chien

C'est ensuite à son coéquipier humain de s'assurer de la provenance des cigarettes et de procéder à la saisie s'il s'agit d'un produit de contrebande. "Sa plus belle prise, c'est 28 kilos de tabac trouvés dans un camping-car cette année", assure le maître-chien qui est basé à Caen (Calvados) et opère sur le territoire de l'ancienne Basse-Normandie. Pour en arriver à une telle réussite, il faut forcément nouer un lien fort entre l'homme et le chien. Ensemble, Handi et son maître ont été formés pendant des mois à La Rochelle pour que le chien participe à ce qu'il considère aujourd'hui comme un jeu.

C'est d'ailleurs sa récompense pour un travail bien fait : le labrador sait qu'en cas de trouvaille intéressante, il pourra jouer avec son maître. Si ce n'est pas obligatoire, l'agent des douanes a fait le choix d'accueillir Handi chez lui au quotidien. "Avec le harnais c'est mon collègue de travail mais à la maison c'est juste un membre de la famille", expose-t'il comme une évidence. Une cohabitation qui crée quelques contraintes, forcément. "C'est sûr que je ne peux pas fumer, sinon il passerait son temps à chercher dans mes poches ou dans mon blouson", précise le douanier. Quand viendra l'heure de la retraite, c'est auprès de lui qu'Handi pourra continuer de couler des jours tranquilles.

A LIRE AUSSI.

Blanchiment d'argent: des chiens renifleurs de billets pour aider les douaniers

Normandie: découvrir la formation des chiens d'assistance aux personnes handicapées