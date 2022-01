Le tribunal cherbourgeois a décidé mardi 22 mai de reporter le procès d'un fraudeur au 10 juillet prochain.

Un Valognais de 48 ans est poursuivi pour avoir pêché illégalement plus d'une tonne de poissons à Saint-Vaast-La-Hougue entre juin 2009 et janvier 2010. Un travail clandestin qui lui aurait rapporté plus de 11.000 euros.

Le Parquet a requis 3 mois de prison ferme, la défense réclame la relaxe. Réponse en juillet.