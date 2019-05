Gaz, CSG des retraités, nouveaux billets… Ce qui change au 1er mai

Baisse du gaz

C'est une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat ! Mercredi 1er mai 2019, les tarifs réglementés de vente de gaz d'Engie diminuent de 0,6 % en moyenne. Dans le détail, ils baissent de 0,2 % pour les foyers qui utilisent le gaz de cuisson, de -0,4 % pour ceux qui s'en servent pour la cuisson et l'eau chaude, de -0,7 % pour les ménages qui se chauffent au gaz et de -0,8 % pour ceux dotés de petites chaufferies.

Baisse de la CSG pour les retraités les plus modestes

La promesse remonte au mois de décembre, lors des premières réponses du président Emmanuel Macron au mouvement des gilets jaunes. La hausse de la CSG pour les retraités, dont la pension est comprise entre 1 200 et 2000 euros, est annulée. Le taux de prélèvement repassera donc à 6,6 % du montant de la pension pour les personnes concernées.

Nouveaux billets de 100 et 200 euros

C'est la suite du renouvellement des billets de la zone euro avec, dès le 28 mai, l'arrivée de nouveaux billets de 100 et 200 euros. Ils font partie de la série "Europa", princesse de la mythologie grecque, dont le portrait apparaît désormais. La sécurité de ces billets a été améliorée pour lutter contre la contrefaçon.

Dates limites pour déclarer vos impôts

Malgré la mise en place du prélèvement à la source, les revenus doivent toujours être déclarés en ligne sur le site dédié. La date limite est fixée au 21 mai dans le Calvados et au 28 mai dans l'Eure. Les Seinomarins, Manchois, et Ornais ont un peu plus de temps : jusqu'au 4 juin.

Des échéances pour les étudiants

C'est à la mi-mai que les lycéens doivent recevoir les premières réponses de la plateforme Parcoursup.

Ils ont aussi jusqu'au 15 mai pour faire leurs demandes de bourse ou de logement social.

A LIRE AUSSI.

Ce qui change au 1er janvier

Ce qui change au 1er janvier

Hausse de CSG: débat sous haute tension attendu à l'Assemblée

Les retraités manifestent, l'exécutif sous pression de sa majorité

Ce qui change au 1er avril