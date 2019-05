Dans l'Orne : un haras exceptionnel à vendre !

"Situé au cœur du pays de l'élevage de chevaux de course, le Haras de l'Ermitage est une propriété exceptionnelle, dotée de multiples habitations, d'un terrain propice aux parcours de golf 9 trous et de tout le charme d'un manoir à la française", précise le catalogue de la vente par l'agence américaine Concierge Auctions. Des panonceaux balisent la petite route jusqu'à l'entrée de l'imposant mais très discret site, à Aunou-le-Faucon, près d'Argentan (Orne). Cette exceptionnelle propriété sera mise en vente aux enchères via Internet, du 7 au 10 mai 2019.

Les panonceaux l'attestent: le Haras de l'Ermitage est à vendre aux enchères. - Eric Mas

"Les trois bâtiments principaux comprennent le Haras avec la maison principale, une ferme avec une grande écurie pour les animaux et l'entrepôt annexe.", décrit le catalogue.

La petite route d'accès à votre futur "chez vous"... - Eric Mas

"La propriété compte aussi deux courts de tennis, une salle de sport, un sauna et une piscine. Le Haras de l'Ermitage offre des possibilités d'activités et de détente.", détaille consciencieusement le catalogue de la vente.

Les terres du Haras de l'Ermitage - Site web Concierge Auctions

Sculpture monumentale à l'entrée de la propriété. - Eric Mas

• Lire aussi. Pour son site de Louviers, Hermès formera ses futurs selliers au Haras du Pin



Et de conclure pour les acheteurs potentiels : "les bâtiments et la propriété combinent tout le charme de la campagne française avec des commodités modernes comprenant des caméras de sécurité, des lacs artificiels avec arrosage contrôlé par ordinateur et un héliport à double plate-forme et éclairage."

"Cette propriété, conçue dans le style traditionnel d'une ferme française, a tout le potentiel pour en faire un hôtel de campagne, un lieu de retraite privé, un golf, un centre équestre ou une combinaison des quatre…"

Les box pour les chevaux. - Site web Concierge Auctions.

Le haras, ses terrains de tennis et ses étangs - Site web Concierge Auctions.

• Lire aussi. Manche : " balade au pas dans les coulisses du haras " de Saint-Lô



À vendre, aux enchères

Ex-propriété d'un milliardaire japonais qui a connu des déboires, le Haras de l'Ermitage a alors été revendu à un homme d'affaires saoudien, qui souhaite à son tour s'en débarrasser. Hélas, depuis longtemps et sans succès, d'où cette mise à prix à zéro euro avec enchères en ligne durant 3 jours. Les terres sont estimées à quelque 2 millions d'euros. Selon le catalogue, la propriété l'est à 15 millions. À vos bas de laine et à vos claviers pour enchérir !