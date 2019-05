Mod'In the City, un salon Caennais destiné aux femmes

C'est une première à Caen, ce dimanche 5 Mai 2019 une nouvelle forme de salon va voir le jour au centre des congrès. Il s'agit d'un événement destiné à la gent féminine. "Mod in The City" regroupe 40 exposants et vous donnera le goût de la mode à travers des défilés et divers accessoires le tout dans une ambiance chaleureuse et musicale.

L'organisateur, Benjamin Hébert, nous présente cette tendance toute neuve sur le paysage Caennais.

Mode, bijoux, maroquinerie, décoration, vous aurez forcément une bonne raison de passer l'entrée du salon ; notez d'ailleurs qu'elle ne vous coûtera que 5€ et elle sera gratuite pour les hommes (idéal si vous souhaitez emmener votre chéri en balade ce weekend). Des tickets mère / fille sont proposés à 7€.

Parmi tous ces stands vous pourrez aussi rencontrer des conseillers en image pour adapter au mieux votre tenue à votre peau et votre morphologie. À côté un vide dressing vous sera proposé par 3 blogueuses Normandes que vous pouvez découvrir ci-dessous.

Sandra => Sandrooblondie

Céline => Coquettebavarde (coquetteetbavarde.com)

Pauline => le_blogdesfilles_in (leblogdesfillesin.com)

Pour rappel le salon Mod'In the City se déroule ce dimanche 5 Mai au centre des Congrès de Caen de 11h à 18h. les renseignements sont disponibles sur la page Facebook "Salon Mod'In the City" et le compte Instagram modinthecity.

A LIRE AUSSI.

Mod'in the City : un salon 100% filles à Caen