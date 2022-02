Caen. Mod'in the City : un salon 100% filles à Caen

C'est une journée dédiée aux filles. Dans un espace de plus de 1000 mètres carrés au Centre des congrès de Caen (Calvados), le salon "Mod'in the city" s'installe pour la toute première fois le 5 mai 2019. Le concept est de proposer un univers consacré aux filles où elles pourront trouver des vêtements, sacs, accessoires, chapeaux, et autres bijoux proposés par 40 artisans et commerçants venus principalement de Normandie.

Des créateurs présents

Les visiteuses pourront également bénéficier d'astuces beauté dispensées par des professionnelles ou encore participer à des ateliers "Do It Yourself" (choses à faire soi-même). Le tout accompagné de la DJ Sainte Chanèle pour animer la journée et de coins détente pour boire un thé et grignoter. Dans l'après midi, de 14h30 à 16h30 des créateurs présenteront leurs pièces lors d'un défilé.

Ce salon est organisé par Benjamin Hebert qui est dans la communication depuis une vingtaine d'années. Il est également fondateur de l'association "les Productions Hector" qui a organisé les salons "Back to vintage" à Caen, Cherbourg, au Mans ou encore au Havre.

Dimanche 5 mai de 11h à 18 h au Centre des congrès de Caen. Tarifs : 5 euros, 7 euros si vous venez avec votre mère et gratuit pour les natifs du 5 mai et les compagnons. Contact : modinthecity@gmail.com

