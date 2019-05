Le groupe rouennais Joad fait son show avec un nouvel album

C'est le mardi 7 mai 2019 que le nouvel album de Joad sortira, le jour même du concert au théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly (Seine-Maritime). Le groupe rouennais pop-rock aux textes finement ciselés, mené par le charismatique leader Vincent Blanchard, retrouve les planches après avoir tutoyé les étoiles au festival de Cannes. Une expérience exceptionnelle dont Vincent ne revient toujours pas !

Aujourd'hui comment définirez-vous l'esprit Joad ?

"On fête cette année dix ans d'histoire commune. Joad c'est Greg Fugen à la batterie, Loïc Ropars à la guitare, Blandine Champion à la basse, Romain Greffe au clavier et moi-même au chant et à la guitare. Trois d'entre nous étaient présents dès les premiers pas de Joad, mais Loïc nous a rejoints très tôt et Blandine la dernière arrivée a été très vite intégrée à cette famille car c'est une vraie famille ! Et les liens se sont encore plus soudés depuis l'obtention du César : une récompense vraiment inattendue ! Aujourd'hui encore plus que jamais, nous voulons surtout nous faire plaisir et récompenser nos fidèles spectateurs qui nous ont soutenus pendant dix ans avec un concert d'exception."

Quelles surprises nous réservez-vous pour ce nouveau concert ?

"Nous avons eu envie de faire un best-of des concerts des dix dernières années en réunissant les titres qui ont le plus plu à notre public mais le nouvel album est aussi joué intégralement. Pour l'occasion nous serons accompagnés par l'orchestre du Robec : une formation que nous avions sollicitée pour la première fois lors d'un concert à l'Écho du Robec en 2012. Nous donnons ainsi une nouvelle couleur à nos créations grâce à une formation de cuivres, des choristes et un quatuor à cordes ! Enfin, à l'occasion du concert, l'album sera mis en vente et le public pourra aussi se procurer des coffrets collectors s'il nous en reste encore !"

Comment se distingue ce nouvel album ?

"Au début de Joad on avait choisi un style très pop. Nous nous étions aussi essayés à une version acoustique mais ce 6e album baptisé Le Banquet des charognards est à la fois plus dur et plus épuré. Nous avons enregistré l'album qu'avec les cinq membres du groupe, sans invités contrairement à ce que nous avions fait précédemment et cette fois nous avons travaillé à l'ancienne en enregistrant tout en live comme le faisaient les groupes rock des 70's sans retravailler le son via des machines. Cela faisait longtemps que nous avions le désir de le faire et nous passons enfin le cap. C'est une technique qui exige beaucoup de rigueur mais Joad est avant tout un groupe fait pour la scène et jouer tous ensemble c'est vraiment ce que nous savons faire de mieux. C'est cette complicité et ce travail d'équipe mais aussi cette énergie que nous transmettons par ce biais !"

Pourquoi ce titre d'album ?

"Ce titre m'a été inspiré par une photo qui m'a vraiment marqué. On y voit deux enfants pauvres d'un pays du tiers-monde sur une décharge à ciel ouvert en train de chercher leur pitance, survolés par deux vautours. C'est pour moi l'image du monde dans lequel nous vivons. Avec ce nouvel album nous avons durci le ton. Cette image a orienté tout l'album et j'ai même retravaillé des textes que j'avais déjà écrits pour faire évoluer l'atmosphère de l'album dans ce sens, pour lui donner une dimension plus vindicative."

Quels ont été en dix ans les scènes majeures ?

"De mon point de vue, le concert de 2015 organisé au Trianon pour la sortie de l'album Avec infiniment moins de sagesse, marque véritablement un tournant dans l'histoire du groupe. J'ai vraiment eu l'impression à ce concert que nous nous adressions à un public conquis. Ils connaissaient déjà nos textes et on a senti un véritable dialogue entre la salle et la scène. Ce n'était pas un public de curieux mais vraiment un public de fan déjà convaincu ! En 2013 nous avons joué à l'Armada devant un parterre de 40 000 spectateurs ! Ce fut un record. Et nous avons également de bons souvenirs de notre participation aux Terrasses du jeudi l'année passée à Rouen."

Quelles sont les retombées du César ?

"C'est encore un peu tôt pour le dire pour l'instant. C'est évident que cette récompense va véritablement booster notre groupe et cela va nous permettre aussi de rayonner au-delà des frontières de la Normandie ! Jusqu'alors nous étions autoproduits sous notre label Tarantula records. Nous n'excluons pas le travail avec une maison d'édition et je suis sûr que cela ne nuira pas à notre indépendance d'esprit car c'est aujourd'hui un atout pour les grandes maisons de solliciter des groupes qui savent faire preuve d'autonomie. Cela nous offrirait une meilleure visibilité. Pour l'instant rien n'est fait mais nous avons établi beaucoup de contacts."

Mardi 7 mai 2019 à 20 heures au théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly. 10 à 20€. Tél. 02 35 68 48 91

