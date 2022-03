Rouen. Poursuivre ses études sans le Bac c'est possible! [Publireportage]

Le DAEU représente une alternative au précieux Bac, nécessaire pour intégrer l'Université, passer une licence, un BTS ou un DUT. Il vous offre cette deuxième chance. Avec un taux de réussite de 80%, ce diplôme préparé à Mont-Saint-Aignan et Évreux est le bon choix lorsque l'on veut renouer avec les études. Pour intégrer la formation, il vous sera nécessaire de réussir le test de positionnement et d'avoir un projet professionnel bien défini. Bien sûr, être motivé ! Et Véronique Cheval, coordinatrice de la formation de préciser "lors de l'entretien suivant les tests de sélection, c'est un facteur déterminant. La formation demande un investissement personnel important et seuls les plus motivés iront jusqu'au bout.".

Une formation qui s'adapte à chacun

Le DAEU s'obtient en juin, après 6 ou 9 mois de cours, selon la session suivie. Une formation bien différente du système scolaire dans sa pédagogie. "Le professeur s'adapte au parcours du stagiaire, il prend en compte son niveau, son parcours antérieur", précise Véronique Cheval. Cela est facilité par des effectifs raisonnables, une vingtaine de stagiaires par cours. A raison de onze heures d'enseignement par semaine, les emplois du temps sont modulables : "les stagiaires peuvent suivre des cours du soir, s'ils ont une activité professionnelle, regrouper leurs cours sur deux jours s'ils habitent loin". Mais la formation demande un véritable investissement: "chacun doit prévoir au moins 20 heures de travail personnel par semaine".

Il n'y a pas d'âge pour réussir

La formation au DAEU s'adresse à un large public: "tout le monde peut s'inscrire, à condition de ne pas avoir le bac et d'avoir quitté le système scolaire depuis plus de 2 ans". L'âge minimum requis est de 19 ans: "Pour les jeunes c'est souvent une deuxième chance, suite à un échec ou à une phobie de l'école". Ensuite, pas de limite d'âge: "Beaucoup de candidats ont entre 30 ou 40 ans et envisagent une reprise d'études. Nous sommes vraiment dans le cadre de la Formation tout au long de la vie". La majorité des stagiaires ont au final entre 19 et 45 ans.

En préparant votre DAEU, restera à choisir votre formation universitaire via Parcoursup, comme tout lycéen !

Pour plus d'informations, deux réunions d'informations sont prévues au CFC, 17 rue Lavoisier à Mont-Saint-Aignan. Le 16 mai, de 12h30 à 13h30 et le 19 juin de 15h à 16h. Clôture des candidatures : le 30 août pour la première des sessions 2019/2020. Pour plus d'informations, contactez: Mme Cheval : 02 35 14 60 69 veronique.cheval@univ-rouen.fr; Mme Bolzer : 02 35 14 60 67 laurence.bolzer@univ-rouen.fr