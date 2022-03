Caen. Caen : pas de manège à poney de la foire de Pâques

Le manège à poneys vivants, traditionnelle animation de la foire de Pâques de Caen (Calvados) qui se tiendra du 3 au 26 mai 2019 au Parc des expositions, ne viendra pas cette année. En effet, l'association Stéphane Lamart, qui lutte pour la défense des animaux, avait adressé une lettre au préfet du Calvados. Elle lui demandait un arrêté préfectoral pour interdire ce manège, dénonçant "une forme de maltraitance."

La ville s'est donc entretenue avec le forain qui possède les poneys et ce dernier a décidé de ne pas venir avec le manège. Une nouvelle qui réjouit Stéphane Lamart, fondateur de l'association "On ne peut être que ravis de ce choix. Les animaux ne sont pas à leur place dans une fête foraine, parce qu'en faisant ça, on renvoie l'image d'un animal-objet aux enfants." A la place, ce sera une toute autre animation qui sera présente : un trampoline.

Un manège vivant

Selon l'association, la pétition mise en ligne pour interdire le manège a recueilli 15 500 signatures à l'heure actuelle. Ce manège consiste à attacher des poneys à des barres de fer et à tourner en rond les uns derrière les autres. Des pratiques condamnées par l'association " Il est inacceptable qu'au 21ème siècle des manèges d'animaux vivants à des fins de distraction pour les enfants existent encore."

A LIRE AUSSI.

Normandie : soupçons de maltraitance sur des chevaux, le propriétaire dément

Au zoo de Thoiry, un rhinocéros tué, sa corne sciée et volée

Au Mans, la bataille des forains tourne à l'affrontement avec les forces de l'ordre

Le Maroc veut sauver le singe magot, un macaque en danger

À Alençon, les forains distribuent barbes à papa et peluches aux enfants hospitalisés