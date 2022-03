Le-Havre. Le programme d'Un été au Havre 2019 dévoilé

En seulement trois ans, Un été au Havre (Seine-Maritime) a profondément changé la ville et en premier lieu son image. L'événement a été pensé en 2017 pour les 500 ans de la cité Océane. Son principe : des œuvres monumentales à travers la ville, une grande exposition et un événement grand public.

Après deux éditions, des œuvres monumentales ont modifié le paysage urbain : les jets d'eau Impact dans le bassin du commerce, la Catène de containers de Vincent Ganivet, l'UP#3 de Lang et Baumann sur la plage ou encore la statue de Fabien Mérelle au bout de la plage de Sainte-Adresse.

Un été au Havre 2019 - Programme

Soirée d'ouverture avec les Cités oubliées

Olivier Grossetête propose une expérience poétique, humaine et artistique. Il va réaliser une immense ville éphémère en carton, sur le quai Southampton. Un travail à mi-chemin entre architecture et performance collective. La ville sera conçue lors d'ateliers entre le 1er et le 21 juin. Elle sera montée sur les quais à partir de 22 juin pour une soirée d'ouverture le samedi 29 juin et une clôture le dimanche 30 juin (l'œuvre sera démolie par les habitants).

Huit œuvres monumentales

Henrique Oliveira - .

Susan Philipsz - .

Antoine Schmitt - .

Erwin Wurm - .

Stephan Balkenhol - .

En 2019, de jeunes artistes formés à l'école supérieure d'art et de design Le Havre – Rouen proposent des installations pour la nouvelle saison d'Un été au Havre.

• Alice Baude proposera une œuvre poétique à base de mots. " Le liquide pour seul réel " sera installé dans le bassin du commerce, sous la passerelle.

• Antoine Dieu a décidé de revisiter les cabanes de plage. Il les a pensées à trois étages.

• Baptiste Leroux réalise une sorte de coquillage géant sur les quais du bassin du Roi. L'œuvre s'éclairera la nuit.



Grande exposition

Le Muma accueillera du 18 mai au 3 novembre une exposition consacrée à Raoul Dufy, artiste né au Havre en 1877. Toute sa vie il restera profondément attaché à la cité Océane. Le bord de mer (sa lumière et ses couleurs) l'inspire. L'exposition réunit pour la première fois près de 90 œuvres provenant de collections du monde entier.

Deux autres expositions sont également proposées dans le cadre d'Un été au Havre 2019.

• Nils Völker " En série " Niklas Roy " 20 windmills " au Tetris (29 juin au 8 septembre).

• Les sculptures en bois de Stephan Balkenhol au Portique (29 juin au 29 septembre).



