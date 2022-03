Caen. A Caen, les "pisseurs involontaires" de glyphosate portent plainte

Trente-cinq citoyens du Calvados, âgés de 14 à 71 ans, qui avaient participé à un prélèvement d'urine le 2 février 2019, et qui étaient positifs à une contamination au glyphosate, ont décidé de porter plainte. Vingt-six de ces "pisseurs involontaires" de glyphosate se sont rendus au tribunal de grande instance de Caen (Calvados), mercredi 24 avril 2019, pour y déposer nominativement leur dossier. Pour Caroline Amiel, conseillère régionale EELV de Normandie, "ce geste est symbolique. Cela montre notre détermination. Aujourd'hui, c'est une manière de demander des comptes."

Plusieurs motifs

Les motifs de la plainte sont multiples : mise en danger de la vie d'autrui, tromperies aggravées et atteintes à l'environnement. Elle vise différents acteurs, dont les fabricants de pesticides contenant le fameux glyphosate, pesticide controversé, les membres de la commission européenne qui avaient voté à la majorité son utilisation prolongée de cinq ans, les agences sanitaires européenne et nationale (EFSA et ANSA) censées protéger la santé et l'alimentation, ainsi que les laboratoires qui, selon les militants, auraient falsifié leurs analyses permettant la prolongation des autorisations. "On espère que cela va faire réagir ceux qui autorisent et diffusent le glyphosate, puisque l'État ne fait rien", ajoute Caroline Amiel.

Des taux 30 fois supérieurs à la norme autorisée

La norme autorisée dans l'eau du robinet pour cette substance est de 0,1ng/ml. Les volontaires du Calvados se sont retrouvés avec des taux de glyphosate allant de 0,21ng/ml à 2,59ng/ml soit près de 30 fois supérieurs. "Malgré toutes les préventions, on est empoisonnés. Je fais attention à mon alimentation, je mange bio et pourtant mon taux de glyphosate est 16 fois supérieur à la norme", explique Émilie, une des plaignantes.

Selon Caroline Amiel la "contamination provient donc soit de la chaîne alimentaire, soit de l'eau potable contaminée soit de l'air" sachant que les tests ont été réalisés sur des personnes qui n'utilisent pas le produit.

Une action nationale

Ces dépôts de plainte sont réalisés à l'échelle nationale. En France, plus de 2000 personnes ont participé aux tests et toutes ont été détectées positives avec des taux similaires. A Avranches aussi les vingt-deux personnes testées ont décidé de porter plainte ce mercredi au tribunal de Coutances (Manche).

