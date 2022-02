Rouen. Concours de l'Armadien : des dizaines de candidats en Seine-Maritime

Les inscriptions pour le concours de l'Armadienne et de l'Armadien se sont clôturées dimanche 21 avril 2019. "Nous avons reçu plusieurs dizaines de candidatures hommes et femmes, explique Marine Caron, conseillère départementale en charge de ce dossier. Ils sont majoritairement de l'agglomération rouennaise, il y a plus d'hommes que de femmes et les candidats sont âgés de 19 à 31 ans."

Vote sur Internet

Le concours, pour élire une femme et un homme qui représenteront le Département de Seine-Maritime lors de l'Armada à Rouen (Seine-Maritime), était ouvert à tous les habitants de communes traversées par la Seine. "Nous allons retenir entre six et huit femmes, de même pour les hommes", poursuit Marine Caron. Les internautes pourront voter pour leurs prétendants préférés sur le site du concours.

Les candidats auront ensuite rendez-vous à l'hôtel du Département, vendredi 10 mai à partir de 18h30, pour une grande soirée afin d'élire ce couple qui sera ensuite convié à participer à différents évènements lors de l'Armada.

A LIRE AUSSI.

Un concours pour représenter la Seine-Maritime lors de l'Armada 2019

Armada 2019 à Rouen : premiers détails du programme et des animations