Saint-Lô. Hassane Yahya prône l'intégration par le sport

Depuis le mois de septembre, Hassane Yahya, coach sportif à Saint-Lô propose des ateliers sportifs aux migrants arrivés dans la ville préfectorale depuis 2016. Au sein de l'Orange Bleue, il encadre chaque semaine une vingtaine de personnes.

Son objectif, offrir aux populations migrantes un accès supplémentaire à l'intégration par le sport.

Hassane Yahya au micro de Tendance Ouest Impossible de lire le son.

Samedi 27 avril, il proposera une journée de sensibilisation et de découverte de différentes disciplines. Le concept, proposer des cours collectifs communs entre les saint-lois et les migrants installés dans la ville.

Au menu, du Yako-Combat pour brûler un maximum de calories, du Yako-Traning pour travailler les muscles et le cardio et une dance party pour s'amuser.

Depuis qu'il a lancé les ateliers, Hassane Yahya le voit, le contact entre les adhérents du club et les populations migrantes a changé. Chacun vient et repart avec le sourire et du côté des stagiaires du coach saint-lois, une progression notoire a été faite tant sur le sport que sur l'aspect social. Salutations, respect des horaires, respect du matériel, postures et performances. Le sport bénéficie à tous et dans de nombreux domaines !

Pratique

Samedi 27 avril

Salle de l'Orange Bleue à Saint-Lô

13h-17h

ZI de la Capelle à Saint-Lô