Spectacle. Alors on danse avec Chris Marques

Dix danseurs, deux chanteurs et un show inédit. Voilà ce que Chris Marques, jury de l'émission Danse avec les stars sur TF1, présente vendredi 19 avril au Zénith. "On évolue entre le monde des concerts, des spectacles et de la télévision et on voulait que notre création reflète ce mélange des genres." Le triple champion du monde de salsa propose un show mêlant tous types de danses : jive, foxtrot, hip-hop et breakdance. Pour autant, Chris Marques ne veut pas spécialement parler de comédie musicale, mais plutôt d'une méthode d'écriture. "Ça fait plusieurs années qu'on travaille les nouvelles technologies, je suis un peu geek et c'est vrai qu'on expérimente les hologrammes." Si le couple Chris Marques et Jaclyn Spencer sera présent, ils ont décidé de laisser la vedette à d'autres comme Christophe et Coralie Licata.

Pratique. Vendredi 19 avril à 20 heures au Zénith de Caen. 39 à 59€. citylive.trium.fr

