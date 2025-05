Près de Rouen. Des jeux vidéo au monde du travail : j'ai testé la réalité virtuelle au service des entreprises chez Keyveo

Chaque année le salon parisien Vivatech (du 11 au 14 juin) est l'occasion de mettre un coup de projecteur sur les entreprises à la pointe dans le secteur des nouvelles technologies. La Normandie n'est pas en reste sur le sujet puisque cette année 18 start-up de la région ont été sélectionnées pour y participer parmi lesquelles Keyveo, basée au Petit-Quevilly. Cette entreprise lancée en 2014 est leadeur en Normandie dans les technologies immersives et numériques au service des entreprises et collectivités. Visite virtuelle de sites pour les futurs agents territoriaux, formation des professionnels à certains gestes du métier en réalité augmentée, en plus de 10 ans Keyveo a mené à bien plus de 150 projets pour de très nombreux clients.

Spécialiste de la technologie immersive

Après une brève explication des derniers outils qui seront présentés au salon ; la plateforme de visite virtuelle et la chambre des erreurs pour la formation professionnelle, je me lance dans un cas pratique avec un casque de réalité virtuelle. Je suis d'abord plongé dans une simulation de recharge en hydrogène d'un véhicule de pointe, une application réalisée pour le Centre de formation d'apprentis interconsulaire de l'Eure (CFAie) à Val-de-Reuil et sa filière mécanique automobile. Un outil dont la pédagogie est plutôt réussie. Je passe à la deuxième application destinée à l'UIMM de Normandie (Union des industries et métiers de la métallurgie) en réalité augmentée. Le décor reste l'environnement réel, mais le casque permet d'ajouter des contenus virtuels interactifs. Par exemple, en levant la paume de ma main un menu apparaît à l'écran grâce auquel je peux choisir de faire apparaître le prototype d'une machine, lui retirer des pièces, la faire fonctionner tout en lisant la documentation s'y rapportant. En cliquant sur une pièce répertoriée dans l'annexe, cette dernière apparaît modélisée et flottant dans les airs. On peut déplacer les fenêtres devant soi, les étirer ou les réduire. L'immersion est impressionnante et on se croirait presque dans un film de science-fiction. Présentés dans un premier temps au grand public comme une technologie au service du divertissement et des jeux vidéo, les outils de réalité virtuelle ont très vite intéressé le monde du travail. "Comme la micro-informatique ou Internet, au début c'était grand public et les entreprises ont acquis rapidement les réflexes", constate Eric Joyen Conseil, à la tête de Keyveo. "Sur ces outils de technologies immersives, on va retrouver les mêmes concepts que les jeux vidéo, l'idée étant de faire des choses ludiques pour bien appréhender sa formation, son sujet, ses métiers."